Nazioni Unite - la sfida Gli obiettivi da centrare per rendere il mondo più equo e solidale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tic toc. L’orologio globale continua a ticchettare e ilha sempre meno tempo per cambiare. Ma il cambiamento non è un’opzione, ma una azione necessaria per assicurare un futuro alle generazioni che verranno. Questo l’obiettivo principale dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione che mette al centro i diritti, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, tra cui ovviamente l’Italia. In quell’occasione, il segretario generale delle, il sudcoreano Ban Ki-moon, la presentò con parole altisonanti: "La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutti i cittadini del. È un’Agenda per le persone, per sradicare la povertà in tutte le sue forme, un’Agenda per il Pianeta, la nostra casa". Anche di recente, ...