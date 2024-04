Armonie della Sera La grande musica colora lo Stivale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un connubio magico trae luoghi. È l’ambizione che da sogno si è trasformato in realtàrassegna itinerante ’’ che, quest’anno, celebra venti anni dalla sua nascita. E celebra questo importante traguardo con un programma di livello eccelso con quasi 50 concerti in dodici regioni italiane a testimonianza di quanto la manifestazione – che ha nel direttore artistico, il Maestro Marco Sollini il suo deus ex machina – sia sempre più interessante e ’richiesta’ dalle realtà locali. Artisti di levatura internazionale e una presenza in location di incredibile suggestione come la Basilica di San Francesco ad Assisi e quella di Santa Croce a Firenze tanto per citarne solo due. "È un’edizione sentita e importante non solo perché celebriamo i nostri primi vent’anni – afferma il ...