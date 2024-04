Il trasferimento delle Maddalene | Sindaco - scrivi a Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una lettera a. La questione delSuore, che hanno operato per oltre 150 anni nella città ma dovranno lasciarla a fine giugno, verrà portata all’attenzione del Pontefice. La richiesta, subito accolta, è stata formulata l’altra sera in Consiglio comunale. La proposta è arrivata dalla Lega per voce del capogruppo Marco Cividati, che ha invitato ilAndrea Ceffa "a farsi portavoce dei cittadini, che in tanti hanno firmato la petizione, presso il Santo Padre per sensibilizzarlo sulla vicenda". L’obiettivo è ottenere la marcia indietro della CongregazioneFiglie di Gesù Buon Pastore che, anche dopo il recente incontro con il vescovo di Vigevano Maurizio Gervasoni, ha confermato la decisione di chiudere la ...