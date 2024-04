Velocar e autovelox ‘illegali’ - si temono migliaia di ricorsi E le associazioni non ci stanno | E’ una presa in giro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 – Multe che potrebbero diventare cartastraccia.che ora rischiano di essere spenti. E’ questa la conseguenza di una sentenza della Corte di Cassazione che ha invalidato un verbale fatto ad un cittadino di Treviso, sanzionato per aver sforato di 7 chilometri orari il limite di velocità fissato a 90 lungo una strada regionale. Il problema, non di poco conto, è che il misuratore della velocità era sì autorizzato ma non omologato. "Anche a Firenze la situazione è la stessa del resto d’Italia - si spiega dal Comune dopo una riunione tra tecnici e l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. I dispositivi in funzione sono approvati e non omologati anche perché per la procedura di omologazione, come previsto dall’articolo 142 del Codice della strada del 1992, servivano decreti attuativi mai emessi". Il Comune ...

