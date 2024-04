Tasso d’inattività giovanile Nella provincia ternana numeri da profondo Sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il(i cosiddetti Neet, l’acronimo anglossassone che identifica chi non lavora, non studia e non fa formazione) indi Terni fa registrarechoc. In particolare quello femminile allinea il territorio alle località delSud Italia. Impietosa la fotografia dll’Istat sul 2023 riguardo ildi inattivitàfascia 18-29 anni il Ternano fa registrare un terrificante 59, in spaventoso aumento rispetto al 50,6 di fine 2022. Ilnel Ternano è di gran lunga superiore a quello del Perugino (che passa dal 47.7 del 2022 al 46,6 del 2023) e umbro nel complesso (da 48,4 a 49,6). Dato mostruoso quello ...