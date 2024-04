Il giudice respinge la causa del fisico della superconduttività contro l’università

LA SENTENZA. Montello, le motivazioni della Corte d’Assise per la condanna a 14 anni per omicidio. «L’imputato accettò il decesso del motociclista come prezzo da pagare per liberarsene». Continua a leggere>>

Così come per la moglie Chiara Ferragni, ultimamente di Fedez si sente parlare soprattutto per questioni giudiziarie, talvolta per la sua conduzione del Podcast Muschio Selvaggio, e molto meno per la sua attività musicale. Le ultime novità sul rapper sono infatti di carattere giudiziario. Il ...

Continua a leggere>>