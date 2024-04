La Palestina in testa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lia è appoggiata a un paracarro all’ingresso di piazza Duomo a Milano. Guarda sfilare il corteo, lunghissimo, e applaude a ogni bandiera palestinese. Al collo ha un fazzoletto dell’Anpi e first appeared on il manifesto.

Nuovi scontri aventi oggetto il bando delle Università con Israele . Stavolta è toccato alla Sapienza di Roma: la polizia ha preso a Manganellate gli studenti 'pro-Palestina' che stavano protesta ndo per il no del Senato accademico . Tafferugli con spintoni, lacrimogeni, scontri e vere e proprie ... Continua a leggere>>

Ancora tensioni a Napoli . Durante il corteo, un gruppo di studenti Pro Palestina è stato respinto da polizia e carabinieri mentre nel porto cercava di raggiungere gli imbarchi: l'obiettivo degli studenti era quello salire su un traghetto e raggiungere Capri, dove è in corso il G7. Gli stessi ... Continua a leggere>>

Una protesta per dire no agli aiuti da parte degli Stati Uniti a Israele. Circa 2 mila manifestanti si sono ritrovati davanti all'abitazione di Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato Usa, a Brooklyn. Di questi 100 sono stati arrestati dalle forze di polizia. protesta anti-Israele a New ... Continua a leggere>>

25 aprile, cortei e tensioni da Roma a Milano - Un 25 aprile con cortei e iniziative in diverse città italiane, per ricordare la Festa della Liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La giornata, che da punto di vista is ...

Continua a leggere>>

Meloni: "La fine del fascismo pose le basi per la democrazia". A Roma tensioni tra manifestanti pro-palestina e comunità ebraica - Rafforzati i controlli in diverse città. Il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i presidenti delle Camere all'Altare della ...

Continua a leggere>>

25 Aprile, a Milano in 100mila in piazza: tensioni con gruppi pro palestina. LIVE - Ad accendere la protesta della comunità ebraica è stata proprio la presenza dei simboli della palestina davanti alla sinagoga. Il rabbino ha cercato di far rimuovere i vessilli e gli striscioni pro ...

Continua a leggere>>