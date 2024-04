St Pauli-Hansa Rostock venerdì 26 aprile 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il St.ha reagito bene alle due sconfitte consecutive di inizioandando a vincere sul campo dell’Hannover 96, fatto che ha consentito ai Kiezkicker di affrontare le ultime quattro giornate con cinque punti di vantaggio sulla terza in classifica e addirittura undici sui cugini dell’Amburgo che si avviano a chiudere un’altra stagione deludente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il St. Pauli ha reagito bene alle due sconfitte consecutive di inizio aprile andando a vincere sul campo dell’Hannover 96, fatto che ha consentito ai Kiezkicker di affrontare le ultime quattro giornate con cinque punti di vantaggio sulla terza in classifica e addirittura undici sui cugini ... Continua a leggere>>

Liberi nel Vento: un super fine settimana. A podio in Sicilia, con le Hansa 303, e in Veneto, con i 2.4mR - VELA - Un fantastico fine settimana, quello del 13 e 14 aprile, per il circolo sangiorgese che ha la base nautica all’interno del Marina di Porto San Giorgio. Timonieri ed accompagnatori impegnati a M ...

Continua a leggere>>