Cocchi del Marzocco - due giorni con la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Duenel segno della: il 4 e 5 maggio si svolgerà l’evento di tradizione "del" che vedrà la partecipazione di numerose carrozze d’epoca, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero. La manifestazione rappresenta la terza edizione del Concorso Internazionale di Tradizione (Ciat) entrata a far parte del prestigioso circuito europeo patrocinato dall’Association Internationale d’Attelage de Tradition (Aiat). L’evento nasce da un progetto ideato dall’Arciconfraternita di Parte Guelfa, in collaborazione con il Gruppo Italiano Attacchi (Gia). Nota su tutto il territorio italiano ed a livello internazionale per le sue importanti manifestazioni equestri, oltre che per il suo storico e prevalente impegno a tutela dell’ambiente, Parte Guelfa custodisce da sempre anche le più antiche ...