Rocchetta - Calai e Prg I ’paletti’ di Forza Italia

(Di venerdì 26 aprile 2024) GUALDO TADINO – Lavori in corso nel centrodestra con trattative "molto serrate". Lo ha annunciato Fabio Viventi, coordinatore digualdese in una conferenza stampa, affiancato da Silvia Minelli, Daniele Fazi e da Erminio Fofi, già candidato sindaco di forzisti e civici, sconfitto alle primarie per soli 4 voti da Simona Vitali, la candidata di Fratelli d’e di Lega. Un risultato di sostanziale parità – è stato sottolineato – per cuicontribuisce al programma della coalizione, con l’intento di costruire una alternativa solida all’attuale amministrazione, coerente con le battaglie portate avanti nell’ultimo decennio. Chiarito che la Vitali ha la priorità nel costruire il programma, Viventi ha riferito che il suo gruppo ha approvato all’unanimità alcuni punti ...