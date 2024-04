Donna invalida e malata | Mandata a Portoferraio per fare un’ecografia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Massarosa, 26 aprile 2024 – È, con forti difficoltà a spostarsi e deveimportante per la propria salute. Risultato: la mandano all’Isola d’Elba. Protagonista della vicenda è una 61enne di Massarosa. A denunciare il fatto è il figlio 29enne, che vive con la madre e l’accudisce in questa fase delicata della sua vita. "Mia mamma èal 50 per cento – racconta il ragazzo – per ernia discale e ipoacusia bilaterale grave. Attualmente, sia io che mia mamma abbiamo l’esenzione dal pagamento del ticket E02, dal momento che io non lavoro e abbiamo un Isee basso". «Andiamo avanti grazie all’assegno d’inclusione – continua il giovane massarosese – che ci permette dila spesa e di pagare le bollette". Una situazione difficile che, nel corso del ...