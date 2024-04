La violinista Cosima Soulez Larivière e i giudici in incognito | Test entusiasmante | sono pronta Milano? Da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha lasciato la valigia in albergo ed è corsa a provare. La giovanefranco-canadese è fra i 10 finalisti al Premio Internazionale Antonio Mormone – questa edizione è dedicata al violino – che terminerà nel giugno 2025 con la finalissima con orchestra al Teatro alla Scala. I musicisti selezionati, età media 23 anni, provengono dalle più prestigiose scuole internazionali e, in questi mesi, terranno concerti in Italia e all’estero alla "presenza" di giurati in; inoltre avranno collaborazioni con numerosi partner e realtà del territorio, interviste curate dagli istituti scolastici lombardi, votazioni di gradimento del pubblico.si esibirà con Mana Oguchi, al pianoforte, a Mare Culturale Urbano il 4 maggio alle ore 11; in programma di ...