Il borgo nel passato - libro-raccolta

(Di venerdì 26 aprile 2024) All’ex Oratorio ’n Selàa di Tellaro, domani alle 17, verrà presentato il‘Telaro - Come si viveva nelnei secoli passati’ di Ennio Callegari e Guglielmo Varese. Ilracconta, come fosse una galleria di immagini, la vita degli abitanti di Tellaro nei secoli passati, declinata nei suoi vari aspetti. Vi si narra la vita sociale, le attività economiche, la vita religiosa e le tradizioni, cadenzate dall’alternarsi delle stagioni. Il volume contiene testi in parte inediti dei due autori, figure importanti nella storia del, che tanto hanno contribuito ad arricchire la memoria collettiva di Tellaro. Interverranno Luciano Callegari, figlio di Ennio Callegari e Luisa Ratti, nipote di Guglielmo Varese. L’iniziativa è stata organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso di Tellaro, con l’intento anche di ...