Diamond League Suzhou 2024 con Furlani in tv | programma - orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sta per terminare il conto alla rovescia per la seconda tappa della Wandadileggera, innella sabato 27 aprile a: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la prima tappa a Xiamen, il massimo circuito mondiale rimane in Cina per il secondo appuntamento che vedrà in gara alcuni dei migliori atleti del mondo. Fra questi spicca il nome dello svedese Armand “Mondo” Duplantis, che a Xiamen ha subito dato spettacolo migliorando il proprio record del mondo. In chiave Italia, invece, i riflettori sono puntati sul talento Mattia, pronto a confrontarsi con i migliori nel salto in lungo. Di seguito, ildettagliato con gliitaliani (6 ore in meno rispetto a ...