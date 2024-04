La Toscana in Bocca Un debutto da sogno per la settima edizione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sorrisi, tanti piatti invitanti e gustosi e il piacere di stare assieme, ascoltando le storie e i racconti che si nascondono dietro i piatti presentati (in tutto trenta) dai ristoratori presenti presso lo spazio espositivo della Cattedrale ex Breda. È iniziata con un’ottima risposta di pubblico lade "Lain– L’arte di assaporare", tornata a Pistoia a distanza di quattro anni dall’ultima volta. La kermesse, organizzata fino a domenica (orario 12-24) dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, si è aperta con i vari saluti istituzionali. Sul palco sono saliti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato Gianluca Spampani, il senatore Patrizio Giacomo La ...

Il paniere dei "Pat" ( prodotti Agroalimentari Tradizionali) maremmani è ricco. Sono 80 le specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. Considerato che la Toscana (terza regione italiana per numero di Pat) ne conta 467, la fetta dei prodotti grossetani è ...

Mezzo secolo di cucina: dalla tradizione toscana al gluten free. "Lo strettoio" festeggia i suoi primi 50 anni - Era il 25 aprile del 1974. Gli aretini si muovevano a bordo della mitica 600 Fiat. In radio si ascoltava Iva Zanicchi che aveva vinto da poco vinto il Festival di Sanremo. Arezzo stava ancora vivendo ...

Birra Bader, il filo dorato che unisce toscana e Sassonia - Un'unione che avviene grazie all'introduzione del metodo birraio Pilsner e l'uso dell'acquedotto medievale ...

