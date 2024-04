Pechino | bilaterale Blinken Wang Yi

(Di venerdì 26 aprile 2024) 4.18 Il ministro degli Esteri cineseYi e il suo omologo Usa,Antonysi sono incontrati a, dando il via ai colloqui bilaterali. Lo riferiscono i media statali del Dragone.In agenda, tra gli altri punti, l'aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all'invasione russa dell'Ucraina e i dossier su Medio Oriente e Taiwan.avrà più incontri a porte chiuse cone anche un pranzo di lavoro, per cercare di mantenere i progressi fatti nelle relazioni bilaterali nonostante le ampie divergenze.

