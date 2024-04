LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito per fare strada tra gli 81 kg

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionati2023 di, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata accoglie in questi giorni oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi. La Nazionale italiana sfrutta il contingente massimo di 18ka ma deve ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Bronzo per Bence Pongracz, che con un attacco fulmineo a pochi secondi dal termine conquista la prima medaglia dei 66 kg maschili. 18.20 Waza-ari per l’ungherese, partito all’improvviso. 18.20 Shido anche per Pongracz, sanzionato per un falso ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Waza-ari per Elios Manzi, che passa in vantaggio a 40 secondi dal termine. 18.29 Inizia l’ultimo minuto di tempo regolamentare. 18.28 Shido per entrambi gli atleti per passività. 18.27 Bell’attacco di Manzi, ma non si lascia sorprendere Piras. 18.24 ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Risuona l’inno nazionale del Kosovo. 18.41 Questo il podio dei 52 kg femminili: 1 Distria Krasniqi (Kos)2 Odette Giuffrida (Ita) 3 Ariane Toro Soler (Esp) e Reka Pupp (Hun) 18.40 Ora è il momento della premiazione dei 52 kg femminili. 18.38 Ippon per ... Continua a leggere>>

Calabria, ritorno al passato per le Province La spinta del Consiglio d’Europa - L’organo di Strasburgo tifa per l’elezione diretta dei presidenti. Gli amministratori calabresi sperano nel ddl all’esame del Senato ...

Continua a leggere>>

LIVE Judo, europei 2024 in diretta: Giuffrida d’argento nei 52 kg. Bronzo per Manzi nei 66 kg - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 19.05 È ora il momento di assegnare l'ultimo titolo di questa giornata. Nella finale per l'oro dei 57 kg si ...

Continua a leggere>>

Sport in tv oggi (giovedì 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi giovedì 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere gli europei di canottaggio, gli europei di judo e gli europei di ginnastica ...

Continua a leggere>>