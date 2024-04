Venezia-Cremonese venerdì 26 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronosti -i, convocati Vanoli quasi al compl -to, Stroppa perde Ravanelli e Tuia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le ultime giornate hanno allontanato ladidalla promozione diretta lanciando definitivamente il Como e allungando il gruppo delle pretendenti al posto d’onore dietro alla capolista Parma. Con i giochi ancora aperti la sfida tra i grigiorossi ed ildiè di fatto un’ultima spiaggia per entrambe per continuare a coltivare il sogno promozione diretta. Terza contro quarta, è InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Ma il 35esimo turno di B scatta venerdì sera con l'attesissima sfida tra Venezia e Cremonese, le due antagoniste (assieme al Parma) degli azzurri nella volata finale per la serie A. Roberts chiede al ...

Continua a leggere>>

La partita Venezia - Cremonese di Venerdì 26 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata di Serie B VENEZIA - Venerdì 26 ...

Continua a leggere>>