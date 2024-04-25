Adana Demirspor-Galatasaray venerdì 26 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Galatasaray, Portekiz'in kariyerinde 129 gol ve 96 asist bulunan süper yildiziyla anlasiyor! - Galatasaray, Okan Buruk'un liderliginde üst üste ikinci Süper Lig zaferine ulasma hedefiyle harekete geçti ve transfer atagi için hazirliklara basladi. A..

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CANLI | adana Demirspor - Galatasaray maçi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel ilk 11'ler - adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasinda Galatasaray ile karsi karsiya gelecek. Kritik müsabaka 20.00'de baslayacak.

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Galatasaray'a 25 milyon euroluk gol makinesi! Aslan, yeni golcüsünü Portekiz'de buldu: 79 gol 72 asist... - Süper Lig'de 24. sampiyonluguna ulasmak için geri sayima geçen Galatasaray, 25 milyon euroluk golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için kollari sivadi.

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