Cagliari | Maran | «Importante passare il turno | identità chiara»

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Rolandoha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria delsulla Sampdoria in Coppa Italia Rolandoè soddisfatto nel commentare la vittoria delsulla Sampdoria che è valsa l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa. OTTAVI – «La cosaerailma mostrare un’anche oggi. Questo mostra quanta applicazione dimostrano questi ragazzi, mantenendo lo stesso piglio. Sono felice perché questo testimonia il grande lavoro che fanno questi ragazzi, è un giusto premio per loro». CERRI – «Sono felice per lui come per Ragatzu, dato che entrambi hanno trovato il gol. Ma tutti quelli che sono scesi in campo, da Deiola a Oliva a Walukiewicz, tutti hanno dimostrato grande attaccamento». COPPA ITALIA – «Noi cerchiamo di onorare tutte le ...

