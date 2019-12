Europei vasca corta | Italia apre con 6 medaglie

ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sei, tra le quali l'oro della 14enne Benedetta Pilato, oltre ad un argento e quattro bronzi, sono il bottino del nuoto azzurro nella prima giornata dei campionatoinche si disputano al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. La prova dei 50 rana e' quella che ha dato una doppia soddisfazione, con la giovanissima tarantina che dopo l'argento ai Mondiali di Gwangju ha vinto il suo primo oro 'pesante' davanti a Martina Carraro, argento e anche primo podio continentale in. Pilato ha vinto in 29''32 limando il precedente primatono gia' suo (29''41 a Genova un mese fa). "Sono felicissima. La mia prima medaglia d'oro, e' stupenda. Il pianto finale e' lo sfogo per aver raggiunto finalmente il gradino piu' alto del podio - ha commentato -. C'erano tante aspettative e questo un po' ha pesato psicologicamente. Ora cerchero' di divertirmi ...

fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… - Coninews : ?? CAPOLAVORO TRICOLORE ?? Benedetta #Pilato e Martina #Carraro sono rispettivamente ORO ?? e ARGENTO ?? nei 50 rana d… - ItaliaTeam_it : PRIMA MEDAGLIA! ??????? Agli Europei in vasca corta di Glasgow Ilaria #Cusinato BRONZO nei 400 misti! RT e sotto c… -