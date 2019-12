Emergenza climatica | l' ultimo rapporto sul futuro

feedproxy.google

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) di Giorgio Ferrari (*) con 30 slides che mostrano i diversi approcci fatti (negli ultimi 50 anni) suldel mondo “La scienza non pensa, perché non è il suo compito”. Martin Heidegger I cambiamenti climatici hanno fatto irruzione sulla scena mondiale, grazie soprattutto a una miriade di giovani che hanno imposto all'attenzione di tutti e tutte i messaggi inascoltati degli studiosi del clima, anche se non tutta la comunità scientifica è d'accordo sulle loro conclusioni. L'accoglienza (...) - Ambiente / , Cambiamenti climatici, Fridays For Future,

