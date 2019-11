F1 | la Ferrari corteggia Lewis Hamilton per il 2021!

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Per il momento è soltanto poco più di una lontana suggestione, ma l’idea potrebbe non essere poi campata per aria:e lainsieme dal 2021. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in un articolo che porta la firma di Luigi Perna, ci sono diversi indizi in questo senso da tenere in considerazione, tutti in differenti periodi di tempo. A maggio, durante un’intervista a margine del GP di Spagna, Toto Wolff aveva dichiarato, in merito a un possibile approdo altrove del pilota inglese: “So che può succedere. E ne abbiamo anche parlato apertamente tra di noi. Il Cavallino è un marchio fenomenale, il più prestigioso in F1 e ogni pilota sogna di vincere il titolo con la Rossa. D’altra parte anche la Mercedes ha una grande storia, e in questi anni stiamo rinnovando i fasti delle Frecce d’Argento, cosa di cuiè fiero. Spero che ...

