Manovra | Italia rimandata a maggio

Manovra - ok della Ue con riserva : «Italia a rischio di non conformità» : Via libera della Commissione Ue alla Manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles «pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità», ovvero potrebbe portare «ad una...

L'Ue approva la Manovra italiana Ma rischio procedura nel 2020 : Un disco verde al Documento programmatico di bilancio dell'Italia, ma un avvertimento sul rispetto dei parametri che il prossimo anno potrebbe aprire la strada a una procedura d'infrazione per debito eccessivo. Nell'esame generale Segui su affaritaliani.it

Manovra - la Ue dà via libera con riserva : “Italia a rischio non conformità. Sulla flessibilità per il dissesto giudizio in primavera” : Come da attese, la Commissione europea ha dato un sostanziale via libera alla Manovra italiana per il 2020, nonostante per Bruxelles come comunicato ad ottobre ci siano “rischi di non rispetto del Patto di stabilità“. La legge di Bilancio potrebbe portare “ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine“. Inoltre persiste il rischio di “non rispetto del benchmark di ...

Bruxelles promuove la Manovra italiana con riserva : ?rischio deviazione su deficit e debito : Sono otto i paesi della zona euro che la Commissione europea considera a rischio di violazione del Patto. Bruxelles chiede che la manovra non venga snaturata da troppi emendamenti che ne pregiudichino i saldi di bilancio

Antonio Albanese : “Dobbiamo reagire a strani virus che girano in Italia. Le persone hanno più paura di prima - ma sono paure Manovrate” : “Amo la comicità in modo viscerale, ma fare questo lavoro è diventato sempre più difficile perché la realtà supera ogni forma di immaginazione. Per quanto sia sopra le righe, Cetto è ormai un moderato e questo mi spaventa”. Parola di Antonio Albanese che, a distanza di sette anni, torna a vestire i panni di Cetto La Qualunque. Si tratta del terzo capitolo della saga dedicata al simbolo dei politici ciarlatani e corrotti, Cetto C’è senza ...

Di Maio all'attacco di Italia Viva Manovra - il governo ai ferri corti : Altissima tensione nella maggioranza sulla Legge di Bilancio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna ad ammonire gli alleati di governo e in particolare i renziani di Italia Viva: "C’è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l’ambiente. Continuo a sentire... Segui su affarItaliani.it

Manovra - 230 emendamenti da Italia Viva : 19.34 Italia Viva ha presentato circa 230emendamenti alla Manovra. Abolizione di Quota 100e delle microtasse (come quelle su plastica, zucchero e sulle auto aziendali), norme sulla disabilità e la scuola, i temi principali. "Un pacchetto di emendamenti a un governo che ha già messo in sicurezza alcune priorità: dall'esclusione dell'aumento dell'Iva agli investimenti su sanità e famiglia",spiegano i renziani, annunciando anche l'emendamento ...

Sugar - plastic e web tax in Manovra : per 7 italiani su 10 graveranno sulle spalle dei consumatori : Ricerca sulle micro tasse allo stato attuale previste dal Ddl bilancio effettuata sulla base di mille interviste. Emerge che questi balzelli risultano molto noti

Manovra - ILVA - MOSE : l’Italia in un vicolo cieco : La questione ILVA si incrocia con la discussione sulla legge di bilancio e con l'assalto alla diligenza sul decreto fiscale: una situazione complessa per una maggioranza su posizioni molto distanti e dilaniata da lotte interne ai partiti. In mezzo il caso Venezia, con il MOSE che è lo specchio del fallimento di un Paese. Il punto è che non esiste uno scenario alternativo: insomma, le cose possono solo peggiorare.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri annuncia : “Asili nido gratis per la maggior parte degli italiani già a gennaio” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha commentato la Manovra di Governo: "Ci sarà una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale rispetto all'anno precedente". Inoltre, Gualtieri parla della "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane" già a partire da gennaio.Continua a leggere

Manovra - Bankitalia promuove la plastic tax e la lotta al contante : “Ridurrà l’evasione” : La Banca d'Italia, con l'audizione del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, promuove alcune misure inserite nella Manovra e ritiene che siano plausibili le stime di crescita preventivate dal governo. In particolare Bankitalia promuove la plastic tax - in linea con una recente direttiva Ue - e gli strumenti di contrasto all'evasione.Continua a leggere

Manovra - Ue avverte l’Italia : “Deficit e debito pubblico in aumento - colpa di Quota 100 e Rdc” : La Commissione Europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia: nel 2020 il Pil dovrebbe salire dello 0,4%, rispetto allo 0,7% stimato a luglio. Il commissario Moscovici: "Abbiamo chiesto precisazioni, abbiamo continuato questi scambi, le decisioni che prenderemo saranno rese note nelle nostre comunicazioni verso il 20 novembre".Continua a leggere

L'Italia frena ancora - ma Bruxelles non disturba il Manovratore : Nei fogli della Commissione Ue il Pil italiano è previsto in crescita solo dello 0,1 per cento nel 2019, stima invariata rispetto alle previsioni di luglio. E fin qui Bruxelles e Roma sono d’accordo. L’anno prossimo però, secondo le previsioni economiche europee d’autunno, che verranno presentate domani, la crescita si fermerà allo 0,4 per cento, rispetto alla precedente stima dello 0,7 per cento. ...

Manovra - Zingaretti contro Renzi : “La sua è un’operazione di basso livello - italiani giudicheranno” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non risparmia critiche a Matteo Renzi dopo le polemiche sollevate da quest'ultimo sulla Manovra: "Aprire una polemica su una legge di Bilancio per indicare che uno sarebbe il partito delle tasse e l'altro è contro le tasse è una operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno alle urne".Continua a leggere