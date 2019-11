LIVE Italia-USA 1-0 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 6-3 - grande vittoria del ligure! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12 Vi diamo dunque appuntamento a tra una mezz’oretta, quando Matteo Berrettini affronterà Taylor Fritz. A tra poco. 22.10 L’Italia resta dunque in corsa per approdare come migliore seconda ai quarti di finale. Attenzione però, resta durissima: per essere quasi certi della qualificazione, dobbiamo battere gli Usa 3-0! In caso di successo per 2-1 e perdendo per 2 set a 0 uno dei ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 4-1 show del ligure! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace a uscire dell’americano. 15-15 Esce il diritto di Opelka dopo aver colpito il nastro. 15-0 Fognini fa tutto bene, poi sbaglia un rovescio a campo aperto. 4-1 ACE ALL’INCROCIO DELLE LINEE! Anche Fognini tiene il servizio a zero! 40-0 ACE AL CENTRO! 30-0 Servizio vincente al centro di Fabio. 15-0 Servizio e tocco morbido a rete di Fognini. 3-1 Opelka tiene a zero la ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Nadal implacabile : Spagna ai quarti. Fognini un set pari : Kyrgios vince! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA 21.51 ITALIA-USA 6-4 6-7 3-0 BREAK Fognini! L’italiano piazza il break e poi conferma di aver strappato il servizio salendo 3-0. 21.49 BELGIO-AUSTRALIA 2-6 6-7 NICK Kyrgios VINCE CONTRO STEVE DARCIS! L’australiano porta a casa il primo punto nel match decisivo del gruppo D: secondo set infinito in cui si è visto annullare ben 3 match ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - 3-0 break pesantissimo dell’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altra bordata di Opelka. 15-0 Servizio vincente a uscire di Opelka. Ora Fognini può respirare e pensare ai propri turni di battuta. 3-0 ACE DI SECONDA! Allunga Fognini nel terzo! 40-0 Passante di rovescio di Fognini, che ora si sta esaltando! 30-0 Esce la risposta di Opelka. 15-0 Ace Fognini! 2-0 FOGNINI NEL TERZO! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - si va al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Opelka 7-6, 6-7. 4-7 Fognini si è innervosito come suo solito e mette inspiegabilmente fuori un diritto in uscita dal servizio. Si va al terzo set. 4-6 Servizio vincente di Fognini. 3-6 NOOOOOOO!! Fognini domina lo scambio, fa fare il tergicristallo ad Opelka, poi mette fuori un comodo diritto ad incrociare. E spacca la racchetta. Qui la partita potrebbe cambiare, purtroppo. 3-5 Grande ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 5-6 l’azzurro insegue il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ace a uscire di Opelka. 1-3 Ace al centro dell’americano. Si fa durissima… 1-2 Ace di Fognini, ma ora dovrà strappare almeno un mini-break al rivale. 0-2 Errore gravissimo di diritto di Fognini, con un giocatore come Opelka un mini-break pesa tanto. 0-1 Esce la risposta di contenimento di Fognini. 6-6 Lunga la risposta di rovescio di Opelka. Ecco l’inevitabile ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 3-4 senza break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 E ancora ace. Niente da fare per Fognini. 40-30 Ace al centro imprendibile. 233 km/h… 30-30 Doppio fallo di Opelka. 30-15 Questa volta finisce in corridoio il diritto dello statunitense. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’americano, il diritto in back di Fognini finisce a mezza rete. 15-0 Bordata al centro, nulla da fare per Fognini in risposta. 3-3 Servizio vincente di ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - primo set azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stavolta Fognini risponde ed Opelka affossa il diritto in rete. 15-0 Solita bordata in battuta di Opelka, esce la risposta difensiva di Fognini. Italia-USA 1-0 dopo il set iniziale del primo singolare di questa cruciale sfida di Coppa Davis 2019. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Servizio al corpo di Fognini, Opelka non riesce a rispondere! Il ligure si aggiudica il primo set per ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Italia - Australia e Spagna vincono il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-USA 20.52: Spagna-CROAZIA 6-4, 2-0 Tutto facile per Nadal che tiene il game a 0 20.51 BELGIO-Australia 2-6, 1-0 Darcis tiene il servizio 20.50: Spagna-CROAZIA 6-4, 1-0 Arriva subito il break a favore di Nadal che ha conquistato 4 games consecutivi 20.49: Italia-USA 6-4 Fognini si aggiudica il primo set con qualche patema ma si salva con un gran servizio ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 4-2 - l’azzurro avanti di un break nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Potentissima accelerazione di rovescio lungolinea di Opelka, fuori di un soffio. 0-15 Largo il rovescio lungolinea di Fognini. Larga la risposta di rovescio di Fognini: 4-3 per il ligure nel 1° set con break. L’azzurro andrà a servire. 40-15 Servizio sempre centrale di Opelka ma la risposta del ligure si spegne in rete. 30-15 Altro ace centrale dell’americano. 15-15 Ace ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 2-1 - break dell’azzurro nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Out la giocata a rete dell’americano. 40-15 Servizio centrale al corpo di Opelka, non controlla Fabio. 30-15 Non trova bene l’impatto con il rovescio Fognini. 15-15 Grandissima giocata a rete di Fognini, di puro tocco! 15-0 Ace centrale di Opelka (quinto). Servizio al corpo dell’azzurro e 3-1 per Fognini in questo primo set. Opelka andrà a servire. 40-15 Grande rovescio ...

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 1-1 - pareggia l’azzurro. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Grande risposta di Fognini! Prima palla break per l’azzurro. 30-30 Ace centrale di Opelka che rimedia. 15-30 Scappa via il dritto ad Opelka. 15-15 Dritto in avanzamento sbagliato dall’americano, che esagera. 15-0 Ace (terzo) esterno di Opelka. Dritto molto potente ma out dell’americano. 1-1 in questo primo set, si è giocato decisamente poco fino ad ora. 40-0 Altro ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia e Gbr ok. La Germania vince la sfida infinita con l’Argentina. Tra poco l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA 19.44: La Gran Bretagna supera 2-1 l’Olanda e ora si giocherà il passaggio del turno con Kazakhistan 19.43: GBR-OLANDA 8-6 Quattro punti consecutivi dei britannici che vincono il doppio 6-4, 7-6 contro l’Olanda 19.42: GBR-OLANDA 7-6 La risposta di Murray 19.41: GBR-OLANDA 6-6 Annullato con la risposta il secondo set ball olandese 19.40: ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia - 3-0 al Giappone. Gran Bretagna-Olanda - ora il doppio decisivo. L’Argentina prova a limitare i danni con la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Gran Bretagna-Olanda:l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer è ancora da rimandare. 17.26 Germania-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 7-6 (4), 2-3 Krawietz/Mies, gara di testa per i teutonici in questo set. 17.23 Gran Bretagna-Olanda: è stato ritardato ancora di qualche minuto l’inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer. Ricordiamo che la ...