Save The Duck – Presentata la collezione Luck9 dei piumini animal-friendly | animo fashion

Daniela Fatarella nuovo direttore generale di Save The children in Italia : Per la prima volta una donna al vertice dell'organizzazione che conta 400.000 donatori. Dall'1 gennaio succede a Valerio Neri

Sud Sudan - Save The Children : oltre 200mila bambini costretti a fuggire a causa delle inondazioni : Centinaia di migliaia di bambini assieme alle loro famiglie – molti dei quali stavano già affrontando un’estrema malnutrizione – sono stati sfollati a causa delle forti piogge e ora vivono in insediamenti temporanei e improvvisati in tutto il Sud Sudan. Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, esprime la propria profonda preoccupazione ...

Bvlgari e Save The Children inaugurano il Punto Luce delle Arti ad Ostia

Somalia - Save The Children : almeno 100mila bambini costretti a fuggire dalle proprie case a causa delle violente inondazioni : almeno 200.000 persone – tra cui almeno 100.000 bambini – sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella città di Beledweyne a seguito delle forti piogge che continuano ad imperversare nelle regioni di Hiraan e Bakool nella Somalia centrale. È l’allarme lanciato da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lo staff di Save the Children ...

Save The Duck – Il brand di piumini animal-friendly al fianco dello scalatore vegano Joisher : Autunno-inverno 2019-20: collezione Arctic al fianco dello scalatore vegano Joisher Save THE Duck®, brand di piumini animal-friendly, presenta la collezione Fall Winter 19.20 all’insegna delle innovazioni tecnologiche in chiave outdoor derivate dall’impresa senza precedenti dello scalatore vegano Kuntal A. Joisher, che ha raggiunto la cima dell’Everest con una tuta 100% animal free. Il cappotto fa parte della collezione ARCTIC di Save The ...

Festa del Cinema di Roma - presentato dal Ministro Costa il progetto Humans Save The Sea : IL Cinema ITALIANO DICE NO ALLA PLASTICA Quando, nel lontano 1982, nel monologo finale di Blade Runner, il replicante Roy Batty pronunciò la celeberrima frase “Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi….”, con tutta probabilità non avrebbe, a sua volta, mai potuto immaginare di vedere quello che gli umani si accingevano a fare a distanza di pochi decenni: la distruzione del mare e l’annientamento di molte delle sue specie viventi a ...

Save The Children : in 10 anni triplicati i minori poveri : L’analisi impietosa della condizione di bambini e adolescenti nell’Atlante dell’Infanzia a rischio diffuso oggi in 10 città italiane in occasione del rilancio della campagna “Illuminiamo il futuro” per il contrasto alla povertà educativa, parla di un numero di bambini in condizione di bisogno triplicato nel giro degli ultimi dieci anni. Il numero dei minori che vive in povertà assoluta, senza i beni indispensabili per condurre una vita ...

Save The future : L’Italia è un paese che invecchia e che invecchia male. Le nascite diminuiscono, l’emigrazione giovanile è un’emorragia costante e la povertà giovanile è in aumento. In pratica bambini non ne nascono, i giovani se ne vanno e quelli che restano se la passano peggio. L’Atlante dell’infanzia a rischio,

Save The Children : in Italia triplicati i bambini in povertà assoluta : I bambini che vivono in Italia sono sempre più poveri: negli ultimi dieci anni il numero dei piccoli e dei ragazzi in povertà assoluta è triplicato, e ha raggiunto gli 1,2 milioni. Le scuole che frequentano, inoltre, non sono sicure: oltre 7 mila edifici sono vecchi e più di 21 mila non hanno il certificato di agibilità. In un Paese dove i nuovi nati sono sempre meno, anche gli investimenti per le fasce più giovani della società si riducono. E, ...

Save The Children : “In Italia è triplicato il numero di bambini poveri in dieci anni” : I dati dell'Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children: 1,2 milioni di minori in Italia vivono sotto la soglia di povertà, il dato è triplicato in dieci anni. La povertà economica è spesso direttamente correlata alla povertà educativa e l'Italia continua a investire in Istruzione una percentuale al di sotto della media europea.Continua a leggere

Save The Children - minori in povertà : oggi sono oltre 1 - 2 milioni : Save the Children, minori in povertà: oggi sono oltre 1,2 milioni. Negli ultimi dieci anni il numero dei minori che vivono in povertà assoluta

Sardegna : un bimbo su tre vive in condizioni di povertà - allarme di 'Save The Children' : L’allarme sulla situazione dei bambini in Sardegna l’ha lanciato negli scorsi giorni l’organizzazione “Save the Children” attraverso il decimo “Atlante dell’Infanzia a rischio”. E i dati sono davvero preoccupanti: nell’Isola, infatti, oltre un bambino su tre vive in una condizione di povertà relativa. Ma non solo: negli ultimi dieci anni in Sardegna c’è stata una diminuzione delle nascite quasi del trenta percento. Per non parlare poi della ...

1 - 2 milioni di minori in Italia sotto la soglia di povertà : la denuncia di Save The Children : Sono più di un milione i minori che in Italia vivono al di sotto della soglia di povertà e non hanno i beni indispensabili per condurre una vita accettabile. Lo denuncia Save The Children nell'ultima edizione dell'Atlante dell'Infanzia a rischio che denuncia come quel numero sia triplicato in appena dieci anni, dal 3,7% del 2008 al 12,5% del 2018.Nel mezzo la crisi economica che tra il 2011 e il 2014 ha aumentato drasticamente ...