Rischio finanziario | Trieste la più affidabile | Crotone | Barletta | Agrigento le peggiori

Cambiamenti climatici - “a Rischio anche la stabilità del sistema finanziario” : Non solo danni all’ambiente tout court. I Cambiamenti climatici rischiano di minare la stabilità del sistema finanziario su scala globale: i danni alle infrastrutture causati da eventi estremi come frane e alluvioni e il calo di produttività delle imprese potrebbero far impennare i fallimenti delle banche (da +26% fino a +248%), mentre il salvataggio di quelle insolventi costerebbe ai governi circa il 5-15% del Pil all’anno, con ...