Appalti : Corradino - ‘serve approccio costruttivo per migliorare applicazione norme’ (2) : (Adnkronos) – Sicuramente, aggiunge Corradino, “siamo in una situazione di difficoltà normativa e ci sono una serie di problemi ma non dobbiamo negare, guardando ai numeri, che sono quelli dell’Anac, della Camera e del Cresme, ad esempio, che il numero degli Appalti negli ultimi anni è cresciuto in modo considerevole rispetto al crollo degli anni precedenti. L’economia sta provando a ripartire, i numeri ci dicono ...