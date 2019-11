Virtus Roma-Pesaro oggi - Serie A basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Sarà il posticipo tra Virtus Roma e Carpegna Prosciutto basket Pesaro a chiudere la nona giornata della Serie A 2019-2020. Ritorna, sotto una veste diversa, una delle sfide che più hanno infiammato gli Anni ’80 e ’90 sia in Italia che in Europa. Nei playoff è sempre uscita vincitrice la Victoria Libertas (in epoca Scavolini), in Coppa Italia si conta un successo per parte, ma l’unico (doppio confronto) valso per un trofeo è andato a ...

Basket - 8^ giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna imbattuta - Brindisi seconda. Vittorie di Cremona e Roma : Inarrestabile la Virtus Bologna, che resta imbattuta anche dopo l’ottava giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Sasha Djordjevic è sempre in solitaria in testa alla classifica, superando in una ex grande classica della pallacanestro la De’Longhi Treviso con il punteggio di 84-79. Una partita che si è decisa nel terzo quarto con il parziale di Bologna di 28-14, ma che ha comunque gli ospiti provare fino alla fine a rimontare ...

Basket - 8a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna imbattuta - Brindisi seconda. Vittorie di Cremona e Roma : Inarrestabile la Virtus Bologna, che resta imbattuta anche dopo l’ottava giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Sasha Djordjevic è sempre in solitaria in testa alla classifica, superando in una ex grande classica della pallacanestro la De’Longhi Treviso con il punteggio di 84-79. Una partita che si è decisa nel terzo quarto con il parziale di Bologna di 28-14, ma che ha comunque gli ospiti provare fino alla fine a rimontare ...

LIVE Cantù-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : trasferta brianzola per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell’ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Virtus Roma, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. Scontro salvezza al Palasport Pianella, con entrambe le compagini che arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti in classifica. Se però da un lato i padroni di casa ...

Cantù-Virtus Roma - Serie A basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi alle 17.00 ritorna una classica della nostra pallacanestro: Cantù-Virtus Roma, sfida tra due sodalizi che hanno fatto la storia del basket italiano. Entrambe le squadre, al momento, hanno sei punti in classifica, anche se i lombardi hanno giocato una partita in meno. Il valore dei due team, sulla carta, non è troppo dissimile. Cantù, anche per via del fatto di giocare in casa, parte leggermente favorita, ma la Virtus Roma, in questo avvio ...

Pallacanestro in lutto : è scomparso a 90 anni Romano Bertocchi storico presidente Virtus : Romano Bertocchi è morto all'età di 90 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo del basket italiano e Virtussino in particolare. presidente dal 2004 al 2011 non ha mai abbandonato i bianconeri di Bologna nemmeno dopo, seguendoli sempre dal Palazzetto come primo tifoso: "Ci lascia un nostro simbolo" ha scritto in un comunicato la societ?.Continua a leggere

Basket - 7a giornata Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari domina l’anticipo contro la Virtus Roma : E’ una Dinamo Sassari straripante quella che domina l’anticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha demolito la Virtus Roma per 108-72 al termine di un match che è stato in equilibrio solo nei primi dieci minuti. Già nel secondo quarto Sassari ha allungato con un parziale di 32-11, facendo calare il sipario sull’incontro. Ottima prestazione in casa Dinamo per Dyshawn Pierre, autore di 19 ...

Basket - 7a giornata Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari domina l’anticipo contro la Virtus Roma : E’ una Dinamo Sassari straripante quella che domina l’anticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha demolito la Virtus Roma per 108-72 al termine di un match che è stato in equilibrio solo nei primi dieci minuti. Già nel secondo quarto Sassari ha allungato con un parziale di 32-11, facendo calare il sipario sull’incontro. Ottima prestazione in casa Dinamo per Dyshawn Pierre, autore ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 108-72 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa travolgono la squadra della capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sulla pallacanestro italiana, europea e statunitense. Finisce così. Partita durata appena un quarto e mezzo. La Dinamo Sassari travolge la Virtus Roma per 108-72, tirando con un irreale 15/31 dall’arco. 108-72 Baldasso con un canestro da due. 108-70 Ancora Magro. +38 Sassari. 106-70 ...

Serie A Basket – Sassari tocca ‘quota 100’ nell’anticipo della 7ª giornata : Virtus Roma distrutta dai sardi : La squadra di coach Pozzecco non lascia scampo ai propri rivali, prendendosi momentaneamente il secondo posto solitario in classifica La Dinamo Sassari non lascia scampo alla Virtus Roma nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pozzecco infatti si impongono con il punteggio di 108-72, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro Cantù. Una prestazione ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 88-53 - Serie A in DIRETTA : padroni di casa avanti di 35 dopo tre quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97-57 Due punti per McLean. 95-57 Altro canestro di Pini. 95-55 Bomba di Gentile! +40 Sassari. 92-55 Canestro da due di Evans. 90-55 Due punti da sotto per Pini. 90-53 Bucarelli apre con rubata e canestro l’ultimo periodo. Finisce qua il terzo quarto. Sassari a valanga sulla Virtus Roma. +35 per i padroni di casa dopo 30 minuti di gioco. 88-53 1/2 ai liberi per Evans 87-53 Bomba di Pierre! E ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 57-35 - Serie A in DIRETTA : padroni di casa sopra di 22 dopo due quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-42 Pierre dal post. 72-42 Kyzlink da due. 72-40 2/2 dalla lunetta di Spissu. 70-40 Bomba del -30 di Kyzlink. 70-37 Bomba anche di Vitali. 67-37 Bomba di Bilan e +30 Sassari. 64-37 Due punti di Alibegovic. 64-35 Altri due per Bilan. 62-35 Bomba di Pierre! 59-35 2/2 dalla lunetta per Bilan. Si riparte! Finisce qua il secondo quarto con Sassari avanti di 22. 57-35 Bomba allo scadere di Jerrells! 54-35 ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 25-24 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa partono forte - ma Kyzlink riporta sotto i capitolini a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-33 Tripla di Vitali e Sassari va sul +20. 50-33 Bomba di Pierre! 47-33 Kyzlink dopo il rimbalzo offensivo 47-31 Bomba di Gentile in transizione. Sassari vola via. 44-31 Schiacciatona di Vitali dopo passaggio a tutto campo di Bilan. 42-31 bomba di Jerrells. 39-31 2/2 dalla lunetta per Dyson. 39-29 Bilan dal post. +10 Sassari 37-29 1/2 dalla lunetta per Jefferson. 37-28 Milan col long two del +9. 35-28 ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di EuroCup – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Roma di OA Sport, anticipo della 7a giornata di Serie A di basket 2019-2020. La sfida vede contrapposte due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. I padroni di casa, infatti, attualmente si trovano in ...