Il Masters parla greco | Tsitsipas rimonta Thiem

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) L'anno scorso il trionfo a Milano alle Next Gen, questa sera la consacrazione alle ATP Finals: il torneo dei maestri incorona il predestinato, Stefanos, vincitore della finale di Londra su Dominic. Al termine di un match che ha superato le due ore e mezza, e' l'astro nascente del tennis mondiale ad imporsi (67(6) 62 76(4)), diventando il piu' giovane "maestro" dalla vittoria di Lleyton Hewitt (2001), il sesto di sempre. Un exploit che suggella la sua crescita impressionante, cominciata 25 mesi fa con l'ingresso nei primi 100 al mondo. "Onestamente non so come sono riuscito a vincere - le parole a caldo di-. E' stato molto difficile gestire l'emozione di una partita cosi' importante". Nel primo set domina il servizio.ha una palla-break gia' al quarto game ma non la trasforma, cosi' come le due consecutive nell'ottavo set, annullate dacon ...

