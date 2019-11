Un posto al sole | trame dal 18 al 22 novembre | Alex respinge Vittorio

Un posto al sole : ALEX perdonerà VITTORIO? Anticipazioni : Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019: Occhio alle prossime puntate di Un posto al sole: Carla Parisi (Vittoria Schisano) sarà presto aggredita – avverrà nella fase finale di questa settimana – e ciò porterà come conseguenza nuove interazioni tra Vittorio (Amato D’Auria) e ALEX (Maria Maurigi), dopo un periodo in cui i due non si sono proprio frequentati. Il giovane Del Bue ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 13 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5373 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 13 novembre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) riceve una gradita sorpresa… Aldo Leone (Luca Capuano) prende una decisione inattesa che riguarda la sua vita privata… Il prossimo compleanno di Fabrizio (Giorgio Borghetti) rivela a Marina (Nina Soldano) alcune persistenti remore del compagno… Di fronte alle minacce di Bice (Lara Sansone), Cinzia (Veronica Mazza) ...

Cosimo Alberti : da Un posto al sole a Ballando on the roads : Cosimo Alberti: dal set di Un posto al sole a Ballando con le stelle L’amato vigile Cerruti, interpretato dal simpaticissimo Cosimo Alberti, sbarca alla corte di Milly Carlucci. L’attore è stato infatti chiamato dalla redazione del programma per far conoscere la Tammuriata all’entourage di Ballando con le Stelle. La truppa, capitanata dalla rediviva Milly, si […] L'articolo Cosimo Alberti: da Un posto al sole a Ballando ...

Un posto al sole - Jacopo contro Beatrice : le anticipazioni : Un posto al sole: la reazione di Jacopo al bacio tra Leone e Beatrice Trame differenti si stanno intrecciando nelle ultime puntate di Un posto al sole. Cè il giallo, che ha rischiato di diventare un caso di cronaca nera, del tentato omicidio dell’avvocato Leone ma ci sono anche i risvolti familiari a tenere col […] L'articolo Un posto al sole, Jacopo contro Beatrice: le anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole - trame settimanali dal 18 al 22 novembre : i fratelli Giordano riuniti : Nei prossimi episodi di Un posto al sole si potrà assistere al ritorno di Patrizio Giordano, il ragazzo cercherà di aiutare il fratello maggiore a rimettersi in sesto. Inoltre ci sarà spazio per approfondire la crisi delle coppie formate da Filippo e Serena e da Vittorio e Alex. Infine si assisterà a una prima sconfitta per Alberto, mentre ampio spazio sarà dato alla terribile aggressione di cui sarà vittima Carla. Di seguito le anticipazioni ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 18 al 22 novembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019: Sconvolto dall’aggressione a Carla, Vittorio cerca di coinvolgere Alex, mentre Mia viene imprevedibilmente a sapere quanto è accaduto. Franco e Angela scoprono che il primo impatto di Bianca con la nuova maestra non è stato dei migliori e cercano di capirne la ragione, ma la bambina appare piuttosto confusa ed evasiva. Michele è rimasto molto ...

Spoiler Un posto al sole del 12 novembre : Aldo comincia a sospettare del figlio : È un periodo particolarmente avvincente quello che i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo su Rai Tre. Continua, infatti, a tenere banco la trama relativa all'incidente di Aldo Leone e al conseguente arresto di Diego Giordano. Nella puntata trasmessa ieri, 11 novembre, l'avvocato ha informato Delia di non voler proseguire con il loro matrimonio. Successivamente, ha incontrato Beatrice alla quale ha rinnovato il proprio amore e il ...

Un posto al Sole - anticipazioni : Diego esce di prigione - ma viene preso di mira dagli «odiatori» del web : Francesco Vitiello è Diego in Un Posto al Sole Prosegue puntuale l’appuntamento con Un Posto al Sole. Al centro degli episodi in onda questa settimana ancora una volta Diego (Francesco Vitiello) che, dopo essere stato arrestato perchè sospettato di aver causato l’incidete automobilistico di Aldo (Luca Capuano), lascia il carcere. Tornato a casa riabbraccia i propri cari, ma è costretto a fare i conti con i pesanti giudizi e le ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 12 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5372 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 12 novembre 2019: Intenzionata ad incastrare Cinzia (Veronica Mazza), Bice (Lara Sansone) prosegue con il suo piano… Cresce ancora la preoccupazione di Raffaele (Patrizio Rispo) per Diego (Francesco Vitiello)… Aldo Leone (Luca Capuano) è in procinto di scoprire una scioccante verità… La nuova maestra di Bianca (Sofia Piccirillo) sembra preoccupare un po’ Angela ...

Un posto al sole - Diego patteggia : ecco quando tornerà a casa : Un posto al sole: Raffaele consiglia a Diego di accettare il patteggiamento La situazione di Diego sembra essere arrivata a una svolta. Il ragazzo, consigliato dal padre e spinto dai suoi avvocati, sembra deciso ad accettare il patteggiamento per il tentato omicidio dell’avvocato Leone. La vicenda sta sconvolgendo le vite di alcuni protagonisti di Un […] L'articolo Un posto al sole, Diego patteggia: ecco quando tornerà a casa ...

Un posto al sole anticipazioni : PATRIZIO torna per DIEGO - riuscirà ad aiutarlo? : La puntata di Un posto al sole di venerdì 8 novembre, proprio come anticipato, ha mostrato l’inizio di quella verità “sconvolgente e inaspettata” che le trame della soap promettevano già da un po’. Ma ora, come evolveranno le cose? Non perdete le puntate di Upas in onda questa settimana, perché faranno chiarezza ancora di più su quello che è accaduto ad Aldo Leone (Luca Capuano) durante la famosa notte del tentativo di ...