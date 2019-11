Investito e ucciso ad Ostia | indagini in corso

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma – Un uomo di circa 50 anni, del quale al momento non si conoscono le generalita', e' statoieri sera alle 23.40 in via Tancredi Chiaraluce, in direzione Via del Mare, poco prima del depuratore. A travolgerlo, una Nissan Micra condotta da uomo italiano di 39 anni. La vittima era priva di documenti.inda parte dei gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale.

