Migranti | Salvini | ‘200 arrivi in poche ore | governo complice o incapace?’

**Migranti : Salvini - ‘Macron spietato - governo complice o incapace?’** : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Più di trenta pakistani a bordo di un camion bloccati in Francia e rispediti subito in Italia: altro che Orban, è l’europeista Macron a confermarsi spietato. Il tutto mentre altre 200 persone sono state recuperate in acque internazionali da un’imbarcazione italiana. L’invasione è ricominciata: governo complice o incapace?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.L'articolo ...

Migranti - scontro Salvini-Lamorgese. Lei : "Non c'è invasione" - lui : "Non conosce i dati" : Matteo Salvini non perde tempo e replica a stretto giro su Facebook alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul fatto che non c’è "nessuna invasione di Migranti" nel nostro Paese ma che anzi, quando mancano due mesi alla fine del 2019, gli sbarchi risultano diminuiti di oltre la metà rispetto all’anno scorso. Migranti, Lamorgese a Salvini: 'Non c’è nessuna ...

Matteo Salvini risponde a Vauro a Dritto e Rovescio : "Mangio i salumi prima che sbarchino altri Migranti" : Matteo Salvini, in collegamento con Dritto e Rovescio, non nasconde di festeggiare la ricorrenza di Ognissanti con tanto di salumi: "Finchè non verrà messa fuori legge per rispetto di chi sbarca domattina, stavo mangiando pane, salame e coppa piacentina". Una dichiarazione, quella dell'ex ministro,

Migranti e lager libici - ora il Pd se li fa andare bene. Vergognosa ipocrisia da chi attaccava Salvini : Fra tre giorni il rinnovo automatico dell'intesa con la Libia costringerà migliaia di Migranti a rimanere nei centri lager del paese. Lo scrive Repubblica che attacca il governo libico di al Serraj per bloccare le navi umanitarie: "Prima di fare salvataggi, chiedete il permesso". Per approfondire le

Die Welt - l'Italia accetta Migranti respinti in Germania - Salvini : 'Fregatura del governo' : Secondo quanto rivela il quotidiano tedesco Die Welt, che riporta fonti provenienti dal ministero dell'interno tedesco, il governo italiano avrebbe accettato che dalla Germania vengano riportati nel nostro paese i migranti originariamente sbarcati nella nostra penisola. Dura la reazione dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che parla di "fregatura del governo". Trasferimento dei migranti in Italia Il governo italiano avrebbe accettato che ...

Salvini : Migranti? Abbiamo già dato : 9.58 "Siamo in Parlamento per limitare i danni di questa Manovra, siamo già al lavoro per fare proposte". Così a Radio Anch'io su Radio 1 Rai il leader leghista Salvini, aggiungendo: "Serve liberare energie e lasciar tornare a lavorare gli imprenditori". Poi: "Se hanno scambiato elasticità sulla Manovra con accordo sugli sbarchi non mi sembra una mossa intelligente. Con me, 96% degli sbarchi in meno, con nuovo accordo? Redistribuzione del 10% ...

Balli choc al corteo pro Migranti "Salvini piazzale Loreto". VIDEO : E’ 12 ottobre scorso e il corteo sfila per la zona est di Milano verso il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. E’ una manifestazione promigranti aperta dallo striscione “Contro i Cpr e i decreti sicurezza. Segui su affaritaliani.it

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 Migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

Migranti : Saviano - 'governo buoni a nulla più intollerabile di attenzione becera Salvini' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "I 104 naufraghi salvati dalla Ocean Viking, nave gestita dalle Ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, si trovano nel tratto di mare fra Libia e Italia, bloccati da 11 giorni, come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. E in mare ci sono anche, da 3 giorn

