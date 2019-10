La Casa Bianca sta abbassando la guardia sugli attacchi cyber

Casa Bianca : in atto campagna anti-Trump : 0.48 Una "campagna coordinata da parte della sinistra e di burocratici non eletti" contro Donald Trump". Così la Casa Bianca commenta l'audizione dell'ambasciatore americano in Ucraina, William Taylor, alla Camera nell'ambito dell'indagine per un possibile impeachment del presidente americano.

Mark Zuckerberg partecipa attivamente alla corsa alla Casa Bianca? : Mark Zuckerberg (foto: Arun Sharma/Hindustan Times via Getty Images) Bloomberg ha scoperto che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha segnalato personalmente allo staff di Pete Buttigieg – il sindaco di una città dell’Indiana che si è candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle presidenziali Usa del 2020 – alcuni suoi conoscenti ed ex colleghi, e due di questi sono stati assunti dalla campagna di ...

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina per costringerne il governo a indagare sulla campagna presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il

Mattarella e Trump - incontro alla Casa Bianca : “Sui dazi evitare ritorsioni”. Il tycoon : “In Siria combattano la loro guerra. Pkk peggio di Isis” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Sergio Mattarella. Al centro dell’incontro c’è la nuova guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa che rischia di penalizzare soprattutto il settore dell’agroalimentare italiano. “Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”, ha tenuto a precisare il ...

