Contro il Lokomotiv Mosca vittoria con sofferenza ma Maurizio Sarri assolse la sua Juve

Juventus - Contro la Lokomotiv dubbio Dybala-Higuain - sulla trequarti agirà Bernardeschi : Questo pomeriggio, dopo le 16, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi sotto la pioggia in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. Questa seduta è servita a Maurizio Sarri per iniziare a pensare alla formazione da schierare martedì sera. Anche ieri la Juve si era allenata ma il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante. Ovviamente, Douglas Costa non era ...

Juve : Sarri Contro la Lokomotiv potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 - ballottaggio Dybala-Higuain : La gara contro il Bologna di sabato sera ha aperto per la Juventus un mini ciclo che la vedrà impegnata in sei gare ravvicinate (una ogni tre giorni). Oggi, ad esempio, è la vigilia del match d’andata con la Lokomotiv Mosca e Maurizio Sarri come da rituale alle ore 14 svolgerà la conferenza; questa volta, però, non sarà il solo a rispondere alle domande dei giornalisti perché avrà accanto a sé Cristiano Ronaldo. L'ultima presenza dell’ex Real ...

Juventus - squadra già al lavoro : si pensa alla partita Contro la Lokomotiv Mosca : Questa mattina, la Juventus si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Infatti, i bianconeri martedì saranno nuovamente in campo per la terza gara del girone di Champions League. Oggi, però, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi e chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un allenamento tradizionale. Dunque di fatto Maurizio ...

Gaffe Juve : annuncia vendita biglietti per la gara Contro la Lokomotiv - ma è la squadra sbagliata [FOTO] : Piccola ed ininfluente Gaffe della Juve, terminata con ironia. La società bianconera, tramite il profilo Twitter, ha annunciato la vendita dei biglietti per la gara di Champions League in casa della Lokomotiv Mosca. Tutto giusto, se non fosse per la squadra: è sì la Lokomotiv, ma di hockey su ghiaccio (hcLokomotiv). Questo il tweet. Dopo circa mezz’ora, la Juve ha corretto, taggando la squadra corretta. Ma ormai ‘la frittata ...