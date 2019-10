Il coming out di Elena Linari | “Gli omosessuali ci sono anche nel calcio maschile | gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Non è che nelfemminile fioccano le, proprio no. Glicinel, negli altri sport e nella vita quotidiana. In Italia tanti sportivi coprono il loro privato con una relazione di comodo per evitare di scatenare i pregiudizi”. Ilout del difensore della nazionale azzurra Elisadurante un’intervista a RaiSport per Dribbling, solleva di nuovo la questione dell’tà nel mondo del pallone: in Italia nessun calciatore professionista è gay dichiarato. Statisticamente quasi impossibile. “Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi”, si augura Milena Bertolini, ct della nazionale femminile. La calciatrice ha detto di non aver problemi in Spagna, dove si è trasferita per giocare nell’Atlético Madrid, ma di avere ancora ...

