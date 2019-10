Roma | autobus Atac contro albero | diversi feriti 2 passeggeri in gravi condizioni

Un autobus è finito contro un albero a Roma. 14 feriti - 5 in codice rosso : Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. Quattordici persone sono state trasportate nei vari ospedali della città dalle ambulanze del 118. Cinque pazienti in codice giallo e uno in rosso per sono stati trasportati al Policlinico Gemelli. Uno in codice giallo e due in rosso sono stati trasportati ...

Roma - autobus di linea contro un albero sulla via Cassia : quattordici feriti : Un autobus di linea a Roma è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. E’ accaduto poco dopo le 9 sulla via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Sono quattordici i feriti trasportati in ospedale dal 118: tre sono stati identificati con il codice giallo e uno col codice rosso. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus, ma secondo quanto riferito dai soccorritori, non sono in pericolo di vita. ...

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 40 feriti. Si indaga sulle cause dell'incidente : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebberouna quarantina di passeggeri feriti. Tante le...

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 14 feriti. Autista in stato confusionale : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno 14 feriti. Tante le chiamate da parte di...

Un autobus è finito contro un albero a Roma : ci sono diversi feriti : Mercoledì mattina, poco dopo le 9, un autobus della linea 301 si è schiantato contro un albero a Roma, all’incrocio tra via Cassia e via Oriolo, alla periferia nord della città: secondo il Messaggero ci sono dieci feriti, mentre secondo Repubblica i

Roma - autobus contro albero : 12 feriti : 10.25 Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero.E' avvenuto stamane sulla via Cassia,nella zona nord di Roma. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 12 feriti. Non è chiaro se nell'incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli. E a Milano, in Via Pietro Giordani,nel quadrante nord-ovest,un'auto si è scontrata con un bus dell'Atm, vuoto in quel momento. Ferite sei persone tra cui due donne e due bambini.

Autobus si schianta contro un albero a Roma : almeno 10 feriti : Un Autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. E’ accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale.Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica ...

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 10 feriti. Autista in stato confusionale : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno 10 feriti. Tante le chiamate da parte di...

Un autobus è finito contro un albero a Roma. C'è una decina di feriti : Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. Secondo quanto si apprende, una decina di passeggeri è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. Sul posto, oltre al 118, pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e 8 ambulanze. I feriti, tra i 10 e i 12, sarebbero in codice giallo. Nessuno, quindi, in ...

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 10 feriti : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti...

Roma - autobus si schianta contro un albero : ci sono feriti : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti...

Quanti autobus servono a Roma? : In estate ne sono stati acquistati 227, nei prossimi tre anni dovrebbero arrivarne altri 400: non basteranno, ma sono un inizio

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi - che sono ancora ricercati : Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in