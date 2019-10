Schianto Borghesiana | ex calciatore Monterosi perde vita all’alba

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Lutto nel mondo del calcio laziale. La vittima delloalle prime luci dell’alba di domenica 13 ottobre è Federico Tomei, exdelFC, squadra attualmente relegata nel campionato di serie D italiana. Questa mattina sul sito ufficiale della società è apparso un messaggio che ne annunciava la morte improvvisa, dovuta al sinistro stradale avvenuto in zona. Questo il lungo messaggio apparso su www.fc.com E’ un lunedì triste in casaFc. Il post partita di ieri infatti è stato rabbuiato dalla notizia del tragico incidente col quale ha perso lal’exFederico Tomei. Abbiamo atteso tutte le verifiche del caso e le conferme da parte delle autorità preposte ma purtroppo la voce arrivata si è trasformata in una dura realtà. Federico Tomei è scomparsodi domenica mattina in seguito ad un incidente ...

