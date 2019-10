Salta il Cdm | il governo prende tempo per superare i litigi sulla manovra

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In Italiail Cdm. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che ilsta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella“sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’at

ilfoglio_it : Il governo litiga sulla #manovra e si prende altre 24 ore di tempo per trattare: Cdm rinviato a domani sera. Le not… - francescocro1 : ULTIMISSIMA.... Botte da orbi sulla manovra...salta cdm. Cresce la tensione tra Pd e M5s sulla manovra: il braccio… -