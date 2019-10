Taylor Mega replica a Giorgia Venturini | “Rosica perché non sono stata con lei”

“Tutto finto - ecco le prove”. Pomeriggio 5 : Taylor Mega - la notizia in diretta davanti a Barbara D’Urso : Da qualche settimana tra le varie storie di gossip ce ne una in particolare che ha destato alcuni sospetti. Stiamo parlando della nota influencer Taylor Mega che avrebbe tradito la presunta fidanzata Erica Piamonte con Giorgia Caldarulo. Un fidanzamento che ha lasciato l’amaro in bocca all’ex gieffina, che sui social ha espresso chiaramente il proprio disprezzo per il comportamento dell’influencer, verso la quale provava ben più di un’amicizia. ...

“Ero così”. Baby Taylor Mega - la foto da bambina : che cambiamento : In questi giorni Taylor Mega è tornata a far parlare di sé per il triangolo amoroso formato con Giorgia Caldarulo e l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte. Un gossip che, secondo Alan Fiordelmondo sarebbe stato architettato solo per farsi pubblicità. A Pomeriggio 5 il fotografo si è scagliato contro Giorgia. “Questa è una situazione surreale, è tutto finto. – ha detto – A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono ...

Alan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo : "Sei lesbica per interessi - la storia con Taylor Mega è finta" (video) : E' scontro, oggi, a 'Pomeriggio 5', tra Giorgia Caldarulo (vera o presunta fidanzata di Taylor Mega) e Alan Fiordelmondo. Il paparazzo, con tanto di prove, è ancora convinto che la liaison tra l'influencer e l'ex protagonista di 'Uomini e Donne' sia solo una trovata pubblicitaria per fini economici:prosegui la letturaAlan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo: "Sei lesbica per interessi, la storia con Taylor Mega è finta" (video) pubblicato su ...

Megghi Galo accusa Taylor Mega e le sue donne : È una trovata pubblicitaria molto brutta : Le vicende che gravitano attorno a Taylor Mega e alle sue donne sembrano ormai aver assunto i contorni della soap-opera. Potrebbe chiamarsi “Lei, lei e l'altra” visto che le attenzioni della bionda influencer friulana pare siano contese tra due ragazze altrettanto attraenti, vertici di un triangolo amoroso moderno che si sviluppa prevalentemente per mezzo social. Come in tutte le soap-opera più amate non mancano i colpi di scena inaspettati e ...

Taylor Mega e Giorgia - l’amica Megghi Galo : “Brutta trovata pubblicitaria” : Megghi Galo a Pomeriggio 5 accusa Giorgia Caldarulo, nuova fidanzata di Taylor Mega Continua a far discutere la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Dopo Erica Piamonte e il paparazzo Alan Fiordelmondo è Megghi Galo a puntare il dito sulla nuova coppia del mondo dello showbiz. Megghi è una modella e attrice in erba, […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia, l’amica Megghi Galo: “Brutta trovata pubblicitaria” ...

Taylor Mega allo specchio : dalla maschera viso alla lingerie : Messaggi sibillini e foto provocanti invadono i social di Taylor Mega, l’influencer che ha partecipato al Grande Fratello e nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé per il triangolo amoroso in cui è stata coinvolta. Lei, furba e audace, non replica alle chiacchiere ma lascia che a far parlare siano le sue immagini bollenti. Basta osservarla mentre spalma la maschera viso o si inquadra davanti allo specchio in lingerie…

Taylor Mega - la confessione ‘intima’ ai fan : “Lo faccio tutte le sere” : Come ogni influencer che rispetti, anche la bellissima Taylor Mega ha costruito un rapporto stretto con i sui 2 milioni di follower su Instagram. Sui social non posta solo scatti sexy, ma spesso, incalzata dai fan, si ritrova a fare confidenze anche delicate che riguardano la sua sfera privata. Taylor ha avuto un passato burrascoso che non ha mai nascosto. Ha più volte parlato apertamente di esperienze forti come la tossicodipendenza e i ...

Taylor Mega lascia i fan a bocca aperta : Lo faccio tutte le sere : Taylor Mega ha fatto una confessione molto personale su Instagram che ha colto di sorpresa i suoi fan. La bellissima Taylor Mega stupisce sempre i suoi 2 milioni di fan con le sue rivelazioni decisamente sopra le righe e che, spesso, toccano anche argomenti molto delicati della sua sfera privata. L’influencer, infatti, oltre a essere estremamente sexy è anche una ragazza profonda, con un passato ricco di esperienze importanti, alcune anche molto ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Confessione notturna : La verità sul rapporto di Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: la fashion blogger chiarisce ogni cosa Alcuni fan di Taylor Mega si sono chiesti se la sua storia con Giorgia Caldurulo sia già giunta al capolinea, visto che, negli ultimi giorni, non c’è stato nessun aggiornamento sulle due e nemmeno nessuna foto. Strano per due […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Confessione notturna proviene da Gossip e Tv.