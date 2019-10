“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” | sabato e domenica volontari in

Cecilia Rodriguez su Belen svela : “Io e lei non andiamo d’accordo” : Cecilia Rodriguez parla del suo rapporto con la sorella Belen: “Abbiamo stili diversi” Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione la popolare soubrette ha parlato ampiamente del suo rapporto con la sorella Belen Rodriguez, con la quale lavora insieme per la loro linea di abbigliamento. E proprio sul loro rapporto al lavoro che la fidanzata di ...

Juventus - la rivelazione di Bonucci : “Io vittima di bullismo - ma non mi son fatto mettere i piedi in testa” : Il difensore della Juventus ha parlato del romanzo scritto sul bullismo, rivelando di esserne stato vittima in passato Un romanzo sul bullismo, un’idea di Francesco Ceniti sposata in pieno da Leonardo Bonucci, che ha voluto dare il proprio contributo per combattere una delle piaghe più serie della nostra società. Fabio Ferrari/LaPresse Un tema che tocca molto il difensore della Juventus, anche lui vittima di bullismo in passato, una ...

Calabria : Villa San Giovanni scende in piazza con i volontari della Protezione Civile per la campagna “Io non rischio” : Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi ...

A “Live – Non è la d’Urso” uno Sgarbi a luci rosse : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una famosissima…” : Superata la mezzanotte ci si può andare anche in televisione a racconti un po’ oltre censura. E così, ospite di “Live – Non è la d’Urso”, Vittorio Sgarbi ha rivelato che al tempo della sua relazione con Eva Robin’s, anche lei presente in studio, ebbero un rapporto a tre con una donna famosissima, attualmente deceduta. E il web è impazzito per provare a indovinare l’identità della terza persona.-- -- -- Sgarbi ha spiegato a Barbara ...

Amici Celebrities - Ornella Vanoni show : “Io sono erotica nelle intenzioni : l’intellettuale mi faceva stare male - il camionista mi scop***” : Ieri sera, durante la puntata di Amici Vip in onda su Canale5, Platinette e Ornella Vanoni si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto dopo l’esibizione di Raniero Monaco di Lapio: “Posso farti una domanda, ma tu ti senti più uomo o più donna?”, ha chiesto la cantante alla giurata. “Tesero, tu sei ancora ai generi, io li ho superati da un pezzo. Io sono oltre”, ha replicato Platinette con il successivo commento ...

Amici Celebrities - Ornella Vanoni show : “Io sono erotica nelle intenzioni : l’intellettuale mi faceva stare male - il mi camionista mi scop***” : Ieri sera, durante la puntata di Amici Vip in onda su Canale5, Platinette e Ornella Vanoni si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto dopo l’esibizione di Raniero Monaco di Lapio: “Posso farti una domanda, ma tu ti senti più uomo o più donna?”, ha chiesto la cantante alla giurata. “Tesero, tu sei ancora ai generi, io li ho superati da un pezzo. Io sono oltre”, ha replicato Platinette con il successivo commento ...

“Io non ti caxx di striscio!”. UeD - volano gli stracci proprio tra loro : sembravano destinati a stare insieme per sempre : Giorni difficili per i fan di Uomini e Donne che vedono i loro beniamini litigare senza esclusione di colpi. L’ultimo caso è quello di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano tra cui è scoppiata una lite furiosa sui social. A innescare la miccia della polemica è stata una risposta data da Galiano a un suo follower Instagram. “Giulia chi?”, la stoccata di Manuel a chi gli ha chiesto se pensasse ancora all’ex tronista. Quest’ultima non ha preso bene ...

NBA – La verità di Lonzo Ball : “Io e mio padre non ci parliamo più” : Lonzo Ball e il padre LaVar non si parlano più: il nuovo playmaker dei New Orleans Pelicans parla davanti alle telecamere del difficile rapporto con il genitore Negli ultimi tempi non si è più sentito parlare molto della famiglia Ball. Mentre Lonzo si sta adattando a New Orleans, trasferitosi dai Lakers nello scambio che ha portato Anthony Davis a Los Angeles, di papà LaVar Ball si sono perse le tracce. Dopo il fallimento del brand BBB e ...

MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales - Maverick sincero : “Io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato” : Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità ...

Immigrazione - Conte : “Io non vedo le Ong come nemiche del popolo. Non ci si può preoccupare solo degli sbarchi” : “Non vedo le Ong come nemici del popolo, nei miei interventi non ci sarà mai ombra di questa valutazione, ma sul tema Immigrazione invito a considerare che questo richiede un approccio multilivello. Perché dobbiamo occuparci solo dello sbarco?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo Uno. E, sempre sul tema Immigrazione, il premier ha continuato: “dobbiamo controllare i ...

NBA – James Harden non si nasconde : “Io come Michael Jordan? Morey è pazzo! Voglio un titolo - ma non mi dannerò l’anima” : James Harden respinge, con il sorriso, il paragone con Michael Jordan e pensa all’anello: il ‘Barba’ vuole il titolo NBA ma non ne è ossessionato La nuova stagione NBA sta per arrivare e gli Houston Rockets, come da diversi anni a questa parte, si affideranno a James Harden per puntare ad un titolo che, dopo il ‘ridimensionamento’ degli Warriors sembra non essere destinato ad avere un vero e proprio padrone ...

Daniela Martani : “Io se vedo i cacciatori gli taglio le gomme - non me ne frega niente” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. La pasionaria veg si è scagliata di nuovo contro i cacciatori: “Ai cacciatori vorrei tagliare le gomme delle macchine. Sono molto felice che ci siano gruppi di animalisti che si organizzano per farlo. E’ ...

Ilaria D’Amico : “Io e Gigi Buffon ci vogliamo bene ma non passiamo la vita avvinghiati” : Si accendono i riflettori sulla Champions League. Ilaria D'Amico si occuperà di raccontare la competizione agli spettatori di Sky Sport. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giornalista ha svelato che le piacerebbe tornare a occuparsi anche di politica. Poi, ha parlato dell'attenzione costante del gossip sulla sua storia d'amore con Gigi Buffon.Continua a leggere

Umbria - il candidato civico Fora (sostenuto dal Pd) : “Io a processo solo per 20 grammi di insalata in meno”. Ecco perché non è vero : Dice di essere stato rinviato a giudizio solo perché il consorzio che gestisce le mense scolastiche di Perugia (e di cui lui è presidente) ha servito 20 grammi in meno di insalata ad un unico studente di un unico istituto. E per questo motivo Andrea Fora, il candidato civico sostenuto dal Pd alle regionali umbre del 27 ottobre prossimo, è convinto che la sua posizione verrà chiarita nel corso del processo che si tiene a Perugia nei confronti di ...