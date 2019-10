Gol Cristiano Ronaldo | prodezza durante Portogallo-Lussemburgo VIDEO

Inter-Juventus - Gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 : VIDEO - Gol e sintesi. Reti di Bernardeschi - Higuain e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto 3-0 il Bayer Leverkusen nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri hanno dominato il match davanti al proprio pubblico. A segno i tre attaccanti messi in campo da Sarri: apre le danze Higuain al 17’, poi al 62′ arriva il gol di Bernardeschi e all’89′ chiude i conti Cristiano Ronaldo. La Juventus balza quindi al comando del Gruppo D ...

Juventus facile contro la Spal : 2-0 a Torino - super-Gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo : Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al pri

VIDEO Juventus-SPAL 2-0 - Highlights - Gol e sintesi : Pjanic e Cristiano Ronaldo lanciano i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020 e si è portata momentaneamente in testa alla classifica del campionato in attesa del confronto tra Inter e Sampdoria. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con uno strepitoso Berisha che ha parato davvero di tutto e ha impedito ai Campionati d’Italia di dilagara. Il gol del vantaggio è arrivato al 45′ con Pjanic che ha insaccato ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - Gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

Cristiano Ronaldo : “il sesso con la mia Georgina meglio del Gol in rovesciata alla Juve” : Cristiano Ronaldo ha realizzato alcuni dei gol piu’ belli della storia della Champions League. L’attaccante juventino, intervistato da Piers Morgan per ‘Good Morning Britain’, si e’ lasciato andare a dettagli piccanti sulla sua relazione con la bella Georgina Rodriguez. alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se il suo gol di rovesciata contro la Juventus quando giocava nel Real Madrid fosse stato ...

Cristiano Ronaldo ricorda il Gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

CR7 PIANGE PER IL PADRE/ Cristiano Ronaldo - c'è un io che vale più di tutti i Gol : diventato virale il video di Cristiano Ronaldo che in un'intervista alla trasmissione della tv inglese "Good Morning Britain" PIANGE suo PADRE

Fiorentina-Juventus - il doppio ex Di Livio : “in pochi crossano come me - sa quanti Gol avrei fatto fare a Cristiano Ronaldo?” : Si avvicina sempre di più la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto e con il big match tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie, i viola invece devono ancora muovere la classifica. Il doppio ex dell’incontro è Angelo Di Livio, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nuova società da un lato, nuovo staff tecnico dall’altro: chi ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - quattro Gol in Lituania-Portogallo 1-5 : il poker di CR7 - record nelle qualificazioni agli Europei 2020 : Cristiano Ronaldo galattico nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, il fuoriclasse della Juventus ha trascinato il suo Portogallo alla vittoria in Lituania per 5-1. CR7 ha segnato quattro gol, un mirabolante poker per il fenomeno di Madeira che è risultato determinante in trasferta: al 7′ trasforma un calcio di rigore, al 61′ sigla il 2-1 con un tiro da fuori e seguente papera dal portiere, al 65′ si fa trovare pronto ...

Napoli - Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo : “dopo il Gol si è avvicinato e mi ha detto…” : Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. ...

Lozano : “Cristiano Ronaldo mi ha dato il benvenuto e fatto i complimenti dopo il Gol” : Hirving Lozano, è stato intervistato in Messico, alla televisione TUDN, mentre è impegnato con la Nazionale e ha parlato dei complimenti ricevuti da Cristiano Ronaldo. “Quando c’è stato l’ultimo gol si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita perché la ...

Domenica di relax sul green per CR7 : Cristiano Ronaldo si dà al Golf con la famiglia dopo il debutto stagionale : Domenica sul green per Cristiano Ronaldo: dopo i primi tre punti stagionali, l’attaccante portoghese si dà al golf con l’intera famiglia Buona la prima per la Juventus: la squadra di Maurizio Sarri, costretto a saltare l’esordio stagionale per salvaguardare la sua salute, ha trionfato contro il Parma grazie ad una rete di Chiellini. Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere protagonista nel match di debutto, ma gli è stato ...

La Juventus riparte vincendo : Chiellini piega il Parma - il Var toglie il Gol a Cristiano Ronaldo : Aspettando il proprio allenatore in panchina e un possibile nuovo centravanti in attacco, la Juventus riparte dalle certezze che le hanno permesso di vincere in questi anni per iniziare con il piede giusto il campionato 2019/20. Basta infatti una zampata di capitan Chiellini nel primo tempo ai campi