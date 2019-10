Insulti razzisti a Juan Jesus | daspo di tre anni a un tifoso

Vicenza - Insulti razzisti verso un italiano : fermati due stranieri : Federico Garau L'uomo stava facendo ritorno a casa quando ha udito gli schiamazzi dei due giovani e si è avvicinato per chiedere loro di smetterla. I minorenni hanno reagito aggredendolo e gridando insulti razzisti Episodio di discriminazione, perpretrato stavolta nei confronti di un italiano a Vicenza, dove un uomo è stato aggredito da due ragazzini di nazionalità straniera che gli hanno rivolto insulti razzisti prima di ...

Insulti razzisti contro bimbi di colore - chiuse indagini su maestro : Roberto Bordi La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini sul caso dell'insegnante di Foligno che avrebbe detto "brutto" e "scimmia" a due bimbi di colore delle scuole elementari. Rischia il rinvio a giudizio con l'aggravante dell'odio razziale Avrebbe apostrofato come "brutto" e "scimmia" due fratellini di colore, suoi alunni in una scuola elementare. Per questo motivo è accusato di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti, ...

Insulti razzisti a Pjanic - la curva del Brescia chiusa per un turno con sospensiva : Un turno di squalifica alla curva del Brescia per gli Insulti razzisti durante la sfida di martedì sera contro la Juventus nei confronti del bosniaco Miralem Pjanic: la pena è però sospesa (in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare) perché si tratta della prima volta per i sostenitori della squadra […] L'articolo Insulti razzisti a Pjanic, la curva del Brescia chiusa per un turno con sospensiva è stato ...

Roma - Insulti razzisti a Juan Jesus : il club bandisce a vita un tifoso : Una dura presa di posizione contro il razzismo è stata presa della Roma. La società giallorossa ha bandito per sempre dallo stadio un tifoso. L'uomo aveva inviato dei messaggi su Instagram a Juan Jesus, scrivendogli degli insulti razzisti. Il giocatore ha pubblicato immediatamente la chat, esprimendo il suo disappunto. Immediata e forte è stata la scelta di posizione del club. Attraverso un post sui social, la Roma ha fatto sapere che ...

Inghilterra-Bulgaria : tifoso bulgaro allontanato da Wembley per Insulti razzisti verso Sterling : Come al solito non arriva dall’Italia la notizia del tifoso arrestato per insulti razzisti, poiché purtroppo nei nostri stadi non si riesce, chissà perché, ad identificare i responsabili e punirli. Come per i buuu all’indirizzo di Romelu Lukaku durante la gara contro il Cagliari che hanno fatto parlare di noi anche all’estero, ma non hanno visto nessuna conseguenza per i tifosi in questione È successo invece a Londra, dove ...

Il popolare streamer Turner “Tfue” Tenney usa Insulti razzisti e stavolta Twitch potrebbe decidere per il ban permanente : Il popolare streamer di Twitch Turner "Tfue" Tenney ha usato un insulto razziale durante uno streaming di Minecraft all'inizio di questa settimana. Twitch deve ancora agire, ma in tal caso, si tratterà della terza violazione di Tfue delle politiche della piattaforma, motivo per cui potrebbe essere definitivamente escluso dal servizio.Come riportato da The Verge, la clip di Minecraft non è elencata tra i recenti video di Tfue su Twitch, ma gli ...

Miss Italia - Sevmi Tharuka sugli Insulti razzisti : 'Ignoro questi attacchi' : Il concorso di bellezza Miss Italia 2019 non è ancora iniziato ma ci sono già le prime polemiche per gli attacchi razzisti e discriminatori contro una concorrente. Sevmi Tharuka Fernando, rappresentante di "Miss Rocchetta Bellezza Veneto" è stata bersagliata dagli "odiatori del web" per la sua carnagione scura. La giovane è nata a Padova, vive a Villanova di Camposampiero (Padova) ed ha origini cingalesi. Il padre ha, infatti, lasciato lo Sri ...

