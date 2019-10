Cardillo Cupo | sinistra prende botte anche se al Governo | guardate Roma Metropolitane e

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019)– Ecco le parole di Pasquale, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Latina, in cui evidenzia come la, nonostante sia al, vada in difficoltà, come evidenziato dai casi diMetropolitante e Whirlpool.: Lo so che l’agenda dell’attuale ministro degli esteri gli impone di convincere della bontà delle nostre proposte di commercio e della validità delle imprese italiane ai tavoli internazionali, ma sul tavolo del MISE ha lasciato la sedia vuota insieme alle aspettative di troppi lavoratori. Penso che il corteo degli operai italiani degli stabilimenti Whirlpool arrivato al Ministero dello Sviluppo economico portando una lavatrice a mo’ di bara al grido di “Chiediamo dignità e rispetto” sia il sintomo evidente di una vera emergenza del Paese. Per gli italiani il primo problema è quello dell’occupazione. Sul ...

