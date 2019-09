Zucchero “Sugar” Fornaciari ritorna con un nuovo sorprendente “disco di origine

Fonte : domanipress

(Di domenica 22 settembre 2019) “D.O.C.” è il titolo delalbum di inediti di, in uscita venerdì 8 novembre in tutto il mondo, su etichetta Polydor/Universal Music. Tra gli artisti italiani più amati a livello internazionale, con oltre 60 milioni di dischi venduti,torna con undicontrollata”, autentico, genuino e di qualità, composto da 11 brani e 3 bonus track. Questa la tracklist di “D.O.C.”: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” feat Frida Sundemo, “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del Cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va”, “Badaboom (Bel Paese)”, “Tempo al tempo”, “Nella tempesta”, “My Freedom” (bonus track), “Someday” (bonus track) e “Don’t let it be gone” feat Frida Sundemo (bonus track). Da oggi, venerdì 20 settembre, il disco è disponibile in pre-order, sia in formato fisico sia in formato ...

