Conte ad Atreju attacca Salvini | Lega isolata nell’Ue | “green deal” per Italia

Orbán superstar ad Atreju. “No alla solidarietà di Conte. Renzi e Gentiloni non capiscono niente” : Il premier ungherese partecipa alla festa di Fratelli d'Italia a Roma. Accolto con cori e ovazioni dalla platea, attacca l'esecutivo Conte sui migranti, mette in guardia contro "la nuova offensiva della sinistra che in Italia ha separato il governo dal popolo". E si augura che il nostro Paese torni presto nel club sovranista.Continua a leggere

Atreju - Conte : 'Io il Pd non l'ho mai frequentato' - ma la folla lo Contesta (VIDEO) : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stato ospite della kermesse politica di Fratelli d'Italia Atreju. Una presenza dovuta ad un invito precedente a quelli che sono stati gli eventi che hanno condotto alla caduta del precedente esecutivo e all'avvento di quello nuovo sostenuto da una maggioranza giallorossa. Come richiesto da Giorgia Meloni il premier non è stato accolto con particolari Contestazioni, ad un certo punto, ...

Giuseppe Conte ad Atreju - le nuove tasse per evitare l'aumento Iva : colpiti aerei e alimentari : Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, Giuseppe Conte - ospite d'onore nella fossa dei leoni - presenta l'Italia del governo giallorosso di Pd e M5s. Un'Italia che sarà colpita da una nuova pioggia di tasse, lo conferma proprio il presidente del Consiglio. Spiegando a Bruno Vespa le vie che pe

Giuseppe Conte - azzardo ad Atreju : "Il Pd non lo ho mai frequentato" - la folla rumoreggia : Bisogna almeno dargli atto di avere coraggio. Si parla di Giuseppe Conte, il premier-bis, colui il quale è passato con disinvoltura dalla Lega al Pd senza cambiare ruolo. Già, perché il presidente del Consiglio si è presentato ad Areju, la kermesse politica organizzata da Fratelli d'Italia sull'isol

Conte ad Atreju con il figlio : "Sono un papà e oggi è il mio turno - a chi lo lascio?" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tenendo per mano il figlio adolescente è ospite oggi di Atreju, sull'Isola Tiberina, per la festa di Fratelli d'Italia. Ad accoglierlo la padrona di casa Giorgia Meloni che lo ha omaggiato con un applauso: "Noi siamo i veri democratici in questa nazione. Vi chiedo di accogliere con un applauso il presidente Giuseppe Conte, oggi fa un gesto non scontato, un atto di coraggio". Poi, ...

Conte e Orban special guest di Giorgia Meloni ad Atreju : “Sfida alle stelle” è lo slogan di Atreju 2019, la kermesse della destra italiana arrivata alla sua 22esima edizione e si terrà all’isola Tiberina di Roma da venerdi 20 a domenica 22 settembre. Saranno ospiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - sabato 21 alle 11.30, intervistato da Bruno Vespa - e il capofila dei sovranisti europei, il premier ungherese Viktor Orban - sembre sabato 21, alle 15;30 ...