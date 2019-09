Di Maio | «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari» La replica dem | «Si farà ma no

Governo - Di Maio : «Io il più scettico su Pd. Fidarsi? La prova sarà il taglio dei parlamentari» : «È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto». «taglio parlamentari, salario minimo e no aumenti dell’Iva. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?». «Proietti candidata in Umbria»

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Governo - Di Maio : «Io il più scettico su Pd. Fidarsi? La prova sarà il taglio dei parlamentari»» : «Non è una novità che io fossi quello più scettico. È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto». «taglio parlamentari, salario minimo e no aumenti dell’Iva. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?». «Proietti candidata in Umbria»