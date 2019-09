“Mary Jane” è il nuovo singolo di Chilafapuliska | feat Roy Paci

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) È "Mary Jane" ile videoclip della band abruzzese, con la produzione artistica di Roy. Sulle note di un rocksteady ottimista e fresco, Mary Jane ci invita a riappropriarci della più profonda rilassatezza, rivolgendosi a tutte le persone che sono costrette a scappare dalla propria terra, obbligate a salire sulla giostra della frenesia contemporanea. Tra fiati e ritmi in levare, è un inno all atmosfera e alla slow attitude caratteristiche del Sud, alla tradizione, alla ricerca di una pace interiore: la dimostrazione che dovremmo solo sintonizzarci dicon noi stessi cercando di calmare il "rumore" della società che corre, si ammala e si incattivisce continuamente, per ritrovare la nostra vera natura.Nel brano è citato anche Bob Marley che "ride nel vederci così quasi al confine dell'esaurimento" eppure proiettati verso una vita che non ci ...

