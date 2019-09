Ivan Cattaneo sui social annuncia che forse rifarà il Grande Fratello

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 18 settembre 2019) A distanza di 1 anno da l’esperienzatornerà nella Casa del “GF”. E’ stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili, a mettere al corrente i suoi followers:”Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare ilVip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra l’altro molto artistica che mi ha stuzzicato molta voglia di farlo veramente. Una chiave in cui sarò pittore, cantante, compositore e allieterò proprio sulla formula con cui si fa una canzone, un quadro. Sarà un’operazione molto bella, una formula molto artistica. La cosa mi sta veramente incuriosendo e quindi penso che dirò di sì. Voi che ne dite?”.

