Ragazza di 17 anni trova “qualcosa di simile a pezzi di cervello” dentro una confezione

Sassari : Ragazza di 24 anni muore per meningite : Questa notte, poco dopo mezzanotte, una ragazza di 24 anni originaria della provincia di Sassari è morta a causa di una meningite. La giovane era stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, già in condizioni disperate, da un' ambulanza del 118 poche ore prima, ed era stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione della struttura, ma, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per riuscire a salvarle la vita, la ragazza ...

Conosce sui social una bellissima Ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

Roma - Ragazza di 18 anni trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi : Una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate da fascette nell’area giochi del parco Galla Placidia nel quartiere Sant’Ippolito, a Roma. I genitori avevano denunciato la sua scomparsa nella serata di mercoledì, spiegando che si era allontanata da casa intorno alle 21.15 e non vi aveva più fatto ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina all’alba dal custode del parco. Sembra che la ...

Beppe Grillo choc - Ciro il figlio è indagato per stupro ai danni di una Ragazza nella villa del padre : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni è indagato per stupro a seguito di una denuncia sporta da una ragazza che fa la modella che lo accusa di essere stata violentata nella villa di Beppe Grillo. Il figlio di Grillo, secondo l’accusa, avrebbe violentato la ragazza insieme ad altri tre amici nella villa del padre a Porto Cervo, in Sardegna. La ragazza che ha denunciato il gruppo è una modella che avrebbe conosciuto il gruppetto in una ...

Jesolo - sesso in spiaggia con una Ragazza di 15 anni : 25enne condannato per violenza : Mohamed Gueye, 25enne di origine senegalese che violentò una ragazza di 15 anni su una spiaggia di Jesolo il 23 agosto 2018, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal Gup di Venezia. Il giovane ha ammesso aver avuto un rapporto intimo con la minorenne ma si era difeso affermando che lei era consenziente.\\E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere Mohamed Gueye, il 25enne di origine senegalese che violentò ...

Piacenza - scomparsi un uomo di 47 anni e una Ragazza di 28 : ricerche in corso. Sommozzatori al lavoro nelle vasche di irrigazione : Sono stati visti l’ultima volta domenica 25 agosto. Poi più nulla. Sono in corso da circa 48 ore le ricerche di due persone scomparse, Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni ed Elisa Pomarelli, 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Pazienza. Vigili del Fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona, anche con l’aiuto di un elicottero, scandagliando grazie al nucleo Sommozzatori dei pompieri anche il fondo di alcuni specchi ...

Varese - Ragazza di 20 anni trovata morta in un campo a Busto Arsizio. Sarebbe deceduta da giorni. Indaga la polizia : Il cadavere di una ragazza di 20 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio del 26 agosto in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario del terreno mentre falciava l’erba. Gli investigatori hanno trovato vicino al corpo un portafogli con all’interno i documenti di una ventenne romena residente in Italia e con cui la famiglia non aveva rapporti stretti, ...

Ragazza di 17 anni muore fulminata in un hotel ai Caraibi : La tragedia in un hotel dei Caraibi. Melina Caputo era in viaggio con sua nonna e due cugini. Stando a quanto riportato, la scossa sarebbe stata causata da un cavo scoperto. Una tragedia questa che ha avuto luogo in hotel dei Caraibi. Melina Caputo, 17 anni, era al mare con la nonna e i suoi cugini. La giovane stava scendendo le scale sul molo per andare al mare quando qualcosa è andato storto. Forse complice un cablaggio per ...